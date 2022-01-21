В Москве провели рекордное число высокотехнологичных операций в 2021 году

Количество выполненных в 2021 году высокотехнологичных операций в столице превысило 171 тысячу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последние два года мы создали эффективную систему, которая позволяет жителям полноценно получать и плановую помощь, и помощь при заболевании коронавирусной инфекцией. Мы не остановили цифровизацию здравоохранения, строительство и ремонты, поставки самого современного оборудования, которое позволяет проводить высокотехнологичную диагностику или оперативные вмешательства. Все это позволило в прошедшем году сделать доступнее высокотехнологичную медицинскую помощь, и мы видим, как увеличился ее объем. За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств - более 171 тысячи. Даже в 2019 году до пандемии было выполнено на восемь тысяч меньше операций - 163 тысячи", - рассказала Ракова.

По ее словам, чаще всего в столице высокотехнологичную медицинскую помощь в 2021 году оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%). По направлению травматологии и ортопедии число операций составило более 37 тысяч - почти на четыре тысячи больше, чем в 2019 году. С 2011 года количество оказанной высокотехнологичной медицинской помощи в городе увеличилось почти в пять раз.

В стационарах Департамента здравоохранения города сегодня применяются наиболее инновационные методы лечения, в числе которых робот-ассистированные операции на пяти хирургических комплексах da Vinci, трансплантации донорских органов, эндоваскулярное лечение ишемического инсульта, аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов сердца, операции по удалению опухолей, сосудистых образований и других заболеваний в полости черепа без разрезов с помощью ионизирующего излучения в НИИ им. Н.В. Склифосовского, сложнейшие операции по эндопротезированию и ревизионному эндопротезированию крупных суставов, а также множество других.

Сегодня высокотехнологичная медицинская помощь доступна бесплатно более чем в 40 городских стационарах по 20 профилям.