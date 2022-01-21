В Москве выявлен новый максимум заболевших коронавирусом - 15987 человек

В Москве за сутки выявлено 15987 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 4430 случаев больше, чем было накануне, когда суточный прирост оказался выше максимума 19 июня 2020 года с его 9120 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За сутки госпитализировали 1064 пациента. Это 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса в столице за сутки 72 пациента. Выздоровели и выписались за последние за это время 2313 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечены 1 миллион 917 тысяч 946 человек.

В столице в настоящее время объявлен домашний режим для пенсионеров и хронически больных. Компаниям и предприятиям указом мэра рекомендовано отправить не менее 30 процентов работников на удаленку.