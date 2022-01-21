В Одинцово украли автомобильные зеркала на миллион рублей

В подмосковном Одинцово серийные воры специализировались на кражах автомобильных зеркал.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ночное время злоумышленники отрывали зеркала заднего вида у дорогостоящих внедорожников и сбывали их в скупку. Таким образом, они совершили восемь краж на общую сумму свыше миллиона рублей.

Воров задержали сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Ими оказались двое местных жителей 28 и 29 лет. Взяли их по месту жительства. В ходе обыска в квартире одного из задержанных были обнаружены похищенные автомобильные щетки стеклоочистителя и зеркало.

С задержанных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.