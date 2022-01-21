В Подмосковье мужчина чистил оружие и случайно выстрелил в жену

В пятницу, 21 января, в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлена 28-летняя местная жительница с огнестрельным ранением.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что потерпевшая является сотрудницей УМВД России по городскому округу Подольск.

По предварительной информации, муж женщины во время чистки травматического оружия, зарегистрированного в установленном законом порядке, произвел случайный выстрел, в результате которого она получила ранение.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По данному факту проводится проверка.

Кстати, по данным СМИ, стрелявший - тоже офицер полиции, полковник, и служит в Подольске.