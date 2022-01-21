В Подмосковье появится вакцина "Спутник М"

В Московской области в ближайшее время появится вакцина "Спутник М" для подростков. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил губернатор Андрей Воробьев.

Первая партия вакцины поступит в регион в понедельник. Тем временем испытания "Спутника М" продолжаются, в Москве в них приняли участие более 1 500 добровольцев. Никаких серьезных побочек у них не выявлено.

Также Андрей Воробьев отметил, что количество вызовов врачей в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса значительно увеличилось. При этом болезнь часто протекает не так тяжело, как при "дельте". И в ковидных стационарах Подмосковья сейчас свободна половина мест.