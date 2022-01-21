Во Владимире отремонтировали и оснастили станцию скорой помощи

Владимирскую станцию скорой медицинской помощи отремонтировали, дооснастили техникой и укрепили новыми бригадами.

Медики "Скорой" осенью прошлого года обратились к врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву с просьбами решить вопрос с организацией второго въезда на территорию станции на улице Александра Матросова, помочь с обновлением автопарка, текущим косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок опорных подстанций в городе, а также уделить внимание оснащению спецтранспорта, а именно закупке оборудования для транспортировки больных от квартиры до автомобиля скорой помощи.

- На сегодняшний день все распоряжения врио губернатора выполнены, - сообщил после встречи с коллективом станции скорой медицинской помощи Владимира исполняющий обязанности заместителя губернатора Константин Баранов. - Мы видим, насколько улучшились условия пребывания медиков на станции: здесь выполнен косметический ремонт третьего этажа здания, где находится оперативный диспетчерский отдел, оборудованы кухня-столовая и комнаты отдыха, устроены душевые и личные шкафчики для каждого постоянного сотрудника.

По словам Константина Баранова, закуплены специализированная одежда и обувь для медработников, вакуумные шины, устройство для подъема пациентов. Актуализированы запасы лекарственных средств, в том числе для тяжелых больных, откорректирована маршрутизация скорой помощи. Кроме того, сейчас идет ремонт на восточной городской подстанции на улице Растопчина.

Также в конце 2021 года на Владимирскую станцию скорой медпомощи дополнительно поставлены девять новых автомобилей, в том числе реанимобиль. Сегодня в составе автопарка станции - больше 30 единиц, и его планируется увеличивать и дальше. Кроме того, расширена парковочная зона возле здания, при поддержке администрации Владимира оборудована мойка автомобилей, организован второй въезд со шлагбаумом, что значительно повысило оперативность работы бригад. В скором времени для очистки территории станции от снега будет поставлен мини-трактор.

- Планируем и дальше всемерно помогать региональной службе скорой помощи, в том числе привлекать к этой работе врачей, волонтеров. Эта тема на личном контроле Александр Авдеева, -подчеркнул врио замгубернатора Константин Баранов.

Кстати, за прошлый год на "Скорую" удалось привлечь 89 работников, сообщил главный врач учреждения Георгий Жуков. Только за последние полтора месяца трудоустроено 25 фельдшеров, что позволило дополнительно сформировать восемь бригад. Сегодня в штате Владимирской станции скорой помощи - 389 сотрудников, хотя еще два года назад сотрудников было 220.

- Для укрепления кадрового потенциала мы тесно взаимодействуем с Владимирским базовым медицинским колледжем и центром привлечения кадров, организованным департаментом здравоохранения. Сегодня у нас работают специалисты не только из Владимирской области, но и других, даже отдаленных регионов, - рассказал Георгий Жуков.

В администрации региона добавили, что сейчас в стадии проектирования находится новая станция скорой помощи во Владимире. Участок под застройку предварительно определен в микрорайоне Доброе - недалеко от гипермаркета "Глобус".

В новом здании планируется разместить диспетчерский отдел и основные силы, что актуально с учетом близости федеральной трассы и густонаселенных территорий, ведь кроме столицы региона Владимирская станция скорой медпомощи обслуживает Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы, а это - больше 370 тысяч человек. В здании на улице Александра Матросова останется действующая подстанция, ориентированная на Октябрьский район города. С учетом юго-западной подстанции на улице Нижняя Дуброва это решение повысит доступность скорой медицинской помощи.