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21.01.2022 10:38

Во Владимире отремонтировали и оснастили станцию скорой помощи

Владимирскую станцию скорой медицинской помощи отремонтировали, дооснастили техникой и укрепили новыми бригадами.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Медики "Скорой" осенью прошлого года обратились к врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву с просьбами решить вопрос с организацией второго въезда на территорию станции на улице Александра Матросова, помочь с обновлением автопарка, текущим косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок опорных подстанций в городе, а также уделить внимание оснащению спецтранспорта, а именно закупке оборудования для транспортировки больных от квартиры до автомобиля скорой помощи.

Фото: Администрация Владимирской области
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- На сегодняшний день все распоряжения врио губернатора выполнены, - сообщил после встречи с коллективом станции скорой медицинской помощи Владимира исполняющий обязанности заместителя губернатора Константин Баранов. - Мы видим, насколько улучшились условия пребывания медиков на станции: здесь выполнен косметический ремонт третьего этажа здания, где находится оперативный диспетчерский отдел, оборудованы кухня-столовая и комнаты отдыха, устроены душевые и личные шкафчики для каждого постоянного сотрудника.

По словам Константина Баранова, закуплены специализированная одежда и обувь для медработников, вакуумные шины, устройство для подъема пациентов. Актуализированы запасы лекарственных средств, в том числе для тяжелых больных, откорректирована маршрутизация скорой помощи. Кроме того, сейчас идет ремонт на восточной городской подстанции на улице Растопчина.

Также в конце 2021 года на Владимирскую станцию скорой медпомощи дополнительно поставлены девять новых автомобилей, в том числе реанимобиль. Сегодня в составе автопарка станции - больше 30 единиц, и его планируется увеличивать и дальше. Кроме того, расширена парковочная зона возле здания, при поддержке администрации Владимира оборудована мойка автомобилей, организован второй въезд со шлагбаумом, что значительно повысило оперативность работы бригад. В скором времени для очистки территории станции от снега будет поставлен мини-трактор.

- Планируем и дальше всемерно помогать региональной службе скорой помощи, в том числе привлекать к этой работе врачей, волонтеров. Эта тема на личном контроле Александр Авдеева, -подчеркнул врио замгубернатора Константин Баранов.

Фото: Администрация Владимирской области
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Кстати, за прошлый год на "Скорую" удалось привлечь 89 работников, сообщил главный врач учреждения Георгий Жуков. Только за последние полтора месяца трудоустроено 25 фельдшеров, что позволило дополнительно сформировать восемь бригад. Сегодня в штате Владимирской станции скорой помощи - 389 сотрудников, хотя еще два года назад сотрудников было 220.

- Для укрепления кадрового потенциала мы тесно взаимодействуем с Владимирским базовым медицинским колледжем и центром привлечения кадров, организованным департаментом здравоохранения. Сегодня у нас работают специалисты не только из Владимирской области, но и других, даже отдаленных регионов, - рассказал Георгий Жуков.

В администрации региона добавили, что сейчас в стадии проектирования находится новая станция скорой помощи во Владимире. Участок под застройку предварительно определен в микрорайоне Доброе - недалеко от гипермаркета "Глобус".

В новом здании планируется разместить диспетчерский отдел и основные силы, что актуально с учетом близости федеральной трассы и густонаселенных территорий, ведь кроме столицы региона Владимирская станция скорой медпомощи обслуживает Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы, а это - больше 370 тысяч человек. В здании на улице Александра Матросова останется действующая подстанция, ориентированная на Октябрьский район города. С учетом юго-западной подстанции на улице Нижняя Дуброва это решение повысит доступность скорой медицинской помощи.

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