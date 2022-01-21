Военнослужащие, обеспечивающие безопасность НВ АЭС, получили жилье

Новости

Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона 18:38
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону 18:12
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве 18:08
Власти Петербурга готовятся к 10 тысячам заражений в сутки 17:56
Газизов через суд намерен вернуться в "Спартак" 17:54
Угроза минирования Банка России оказалась ложной 17:53
ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл” 17:45
Суд Шри-Ланки оштрафовал трех ученых из РФ на 3,3 млн рублей за сбор насекомых 17:44
Определена примерная дата следующего извержения Везувия 17:38
Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом 17:28
Депутаты Госдумы обсудили развитие сети парков "Патриот" 17:26
Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент 17:19
В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе 17:17
Центральный офис ЦБ эвакуирован после угрозы о минировании 17:11
Кудрин: Нужно создать несколько крутых агломераций в противовес Москве 16:53
207 отелей и санаториев Крыма поучаствуют в пятом этапе программы кешбэка 16:46
Минпромторг: Единый стандарт позволит связать устройства "умного дома" 16:28
Решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США будет принято 24 января 16:28
Метеобюро Москвы: В субботу столицу завалит снегом, а потом ударят морозы 16:27
Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные 16:23
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету 16:20
Мишустин назначил нового замглавы Минздрава 16:18
Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании 16:15
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 17:39

Военнослужащие, обеспечивающие безопасность НВ АЭС, получили жилье

В Нововоронеже состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим воинской части №3677 Центрального округа войск Национальной гвардии РФ.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На время несения службы сотрудникам воинской части, обеспечивающей безопасность Нововоронежской АЭС, предоставлены 8 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир. Жилье выделено в новом, современном микрорайоне, в квартирах выполнена отделка, установлена бытовая техника, созданы комфортные условия для проживания.

Фото: Нововоронежская АЭС
На НВ АЭС подвели первые итоги проекта "Эффективный регион"

"Нововоронежская АЭС регулярно предоставляет квартиры военнослужащим, поэтому весь личный состав обеспечен комфортным жильем. Хороший быт - это благополучие в семье, а это, в свою очередь, залог успеха в выполнении служебных боевых задач личного состава воинской части", - подчеркнул командир 163 отдельного батальона войск Национальной гвардии РФ, майор Станислав Таций.

Жилье для военнослужащих приобретено на средства, выделенные Концерном "Росэнергоатом" на основании Федерального закона "О войсках Национальной гвардии Российской Федерации".

"Такой стратегический объект, как Нововоронежская АЭС, не может существовать без надежной охраны. Мы помогаем воинской части своим ресурсом, военнослужащие и члены их семей вовлечены в социальную жизнь Нововоронежа. Я горжусь, что удалось обеспечить их комфортными условиями проживания и уверен, что атомная станция находится под надежной защитой", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Воинская часть уже 40 лет обеспечивает надежную охрану важного государственного объекта - Нововоронежской АЭС. За последние 10 лет военнослужащим и членам их семей вручены ключи от 248 новых квартир.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл”
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Рябков: Россия не боится США