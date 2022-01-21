Военнослужащие, обеспечивающие безопасность НВ АЭС, получили жилье

В Нововоронеже состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим воинской части №3677 Центрального округа войск Национальной гвардии РФ.

На время несения службы сотрудникам воинской части, обеспечивающей безопасность Нововоронежской АЭС, предоставлены 8 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир. Жилье выделено в новом, современном микрорайоне, в квартирах выполнена отделка, установлена бытовая техника, созданы комфортные условия для проживания.

"Нововоронежская АЭС регулярно предоставляет квартиры военнослужащим, поэтому весь личный состав обеспечен комфортным жильем. Хороший быт - это благополучие в семье, а это, в свою очередь, залог успеха в выполнении служебных боевых задач личного состава воинской части", - подчеркнул командир 163 отдельного батальона войск Национальной гвардии РФ, майор Станислав Таций.

Жилье для военнослужащих приобретено на средства, выделенные Концерном "Росэнергоатом" на основании Федерального закона "О войсках Национальной гвардии Российской Федерации".

"Такой стратегический объект, как Нововоронежская АЭС, не может существовать без надежной охраны. Мы помогаем воинской части своим ресурсом, военнослужащие и члены их семей вовлечены в социальную жизнь Нововоронежа. Я горжусь, что удалось обеспечить их комфортными условиями проживания и уверен, что атомная станция находится под надежной защитой", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Воинская часть уже 40 лет обеспечивает надежную охрану важного государственного объекта - Нововоронежской АЭС. За последние 10 лет военнослужащим и членам их семей вручены ключи от 248 новых квартир.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.