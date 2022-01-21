За месяц виртуальной "Тройкой" воспользовались более 2,8 тыс. человек

Новой виртуальной "Тройкой" оплатили поезд более 2,8 тыс. пассажиров, они совершили 147 тысяч поездок. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"Мы продолжаем развивать и совершенствовать нашу билетную систему - это задача, поставленная мэром Москвы. Виртуальная "Тройка" - сервис, который ждали пассажиры: совершено уже свыше 147 тыс. поездок, - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Уверены, что число будет расти - постепенно все турникеты метро оборудуют на прием банковских карт и виртуальной "Тройки", которая очень удобна в период пандемии благодаря удаленному пополнению. Также пассажиром не надо соприкасаться с поверхностями в транспорте".

Напомним, что новая "Тройка" поддерживается на смартфонах Android с модулем NFC: оплачивайте проезд с ее помощью через кошелек Google Pay или Samsung Pay. Важно - она работает на валидаторах и турникетах, которые принимают банковские карты.