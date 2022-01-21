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21.01.2022 09:20
Рубрика: Экономика

За месяц виртуальной "Тройкой" воспользовались более 2,8 тыс. человек

Текст: Ирина Огилько

Новой виртуальной "Тройкой" оплатили поезд более 2,8 тыс. пассажиров, они совершили 147 тысяч поездок. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: <a href="https://mosmetro.ru/news/detail/?news=933" rel="nofollow" target="_blank">Московский метрополитен</a>
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"Мы продолжаем развивать и совершенствовать нашу билетную систему - это задача, поставленная мэром Москвы. Виртуальная "Тройка" - сервис, который ждали пассажиры: совершено уже свыше 147 тыс. поездок, - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Уверены, что число будет расти - постепенно все турникеты метро оборудуют на прием банковских карт и виртуальной "Тройки", которая очень удобна в период пандемии благодаря удаленному пополнению. Также пассажиром не надо соприкасаться с поверхностями в транспорте".

Напомним, что новая "Тройка" поддерживается на смартфонах Android с модулем NFC: оплачивайте проезд с ее помощью через кошелек Google Pay или Samsung Pay. Важно - она работает на валидаторах и турникетах, которые принимают банковские карты.

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