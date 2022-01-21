Завершено расследование дела в отношении угрожавшего водителю и пассажирам автобуса

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Шугаиба Болатукаева, который угрожал водителю и пассажирам рейсового автобуса в Москве. Как сообщили в СК РФ, 29-летний мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия" и "Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, по мотивам национальной ненависти в отношении какой-либо социальной группы".

В СК РФ рассказали, что днем 15 января мужчина находился в общественном транспорте. Он подошел к кабине водителя и оскорбляя его потребовал остановить автобус не на остановке. На просьбы пассажиров остановиться, обвиняемый агрессивно стал высказываться в их адрес, в том числе угрожая применением насилия.

Следователи изъяли видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигуранта, допросили свидетелей, провели судебные экспертизы, выводы полностью изобличают обвиняемого в инкриминированных ему преступлениях.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд", - сказали В СК РФ.