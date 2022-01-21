Мишустин рассказал о мерах для снижения стоимости жилья на Дальнем Востоке

Правительство подготовило пакет законопроектов, который упрощает порядок работы для отдельных инвесторов на территориях опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

"Дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания. В том числе - коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Такое строительство будет вестись на земельных участках территорий опережающего развития, а инвестор сможет в облегченном порядке получить статус резидента ТОР и предусмотренные законодательством льготы, в том числе по уплате страховых взносов и налогов.

Глава правительства рассчитывает, что эти меры помогут повысить темпы строительства доступного жилья на Дальнем Востоке. Спрос на него большой, а цена квадратного метра выше, чем в среднем по России. "Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья, сделать его более доступным для граждан", - подчеркнул Мишустин.