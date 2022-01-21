На Дальнем Востоке стартовал фестиваль зимней рыбы

Фестиваль зимней рыбы "Корюшка и Ко" пришел на смену традиционному Фестивалю корюшки, который ранее проводился в Приморье. В этом году организаторы решили "не обижать" остальные виды рыб, популярные при подледном лове. В "Ко" вошли камбала, навага и минтай, добыча которого начинается аккурат в январе.

Как сообщили в ресс-службе правительства Приморского края, организаторы предлагают авторские блюда от шеф-поваров из зимней рыбы. Это паштет из корюшки, сморреброд с корюшкой, навага-бургер, камбала горячего копчения с мандаринами, рубленые котлеты из наваги и другие.

В фестивале принимают участие рестораторы Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Он придуман и проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и Тихоокеанским туристическим союзом с 2019 года.

Завершится мероприятие спортивным праздником "Народная рыбалка", который состоится во Владивостоке 29 и 30 января.