На Камчатке экс-глава турцентра премировала себя на 2 млн рублей

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Камчатского туристского информационного центра. 37-летнюю женщину обвиняют в присвоении (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая на протяжении 2020 года, используя свое служебное положение, нелегально премировала себя и определила повышающие коэффициенты к своему окладу.

"Сумма незаконно выплаченных средств в виде заработной платы и премий составила почти два миллиона рублей", - сообщает прокуратура региона.

Дело рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд. Максимальное наказание, предусмотренное статьей УК РФ, - десять лет лишения свободы.