Найденного в Якутии фламинго Гришу отправили в Красноярск

Розового фламинго Гришу, которого нашли в ноябре 2021 года на Чаяндинском месторождении в Ленске, отправили в Красноярский зоопарк "Роев ручей".

Как сообщили в якутской Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков, перед вылетов ветеринары обследовали птицу. Анализы показали, что она здорова и готова к перелету.

В пути Гришу сопровождал госинспектор. В аэропорту Красноярска их встретили работники зоопарка.

- Все время, что Гриша у нас жил, питался хорошо, аппетит есть всегда. Содержали мы его в тепле и уюте. Питается фламинго очень разнообразно: это и гамарус, и рыбный фарш, и мясной фарш. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и Якутска, поэтому специально заказывали через интернет, - рассказала госинспектор София Софроновна.

Затраты на перевозку покрыла одна из частных компаний.

Справка "РГ"

Розовый фламинго - вид птиц из отряда фламингообразных. В России фламинго не гнездятся, однако регулярно отмечаются на миграциях. Залетают на юг Сибири в Алтайский и Красноярский края, в Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Республику Алтай, Бурятию, а также в Якутию, Приморье, на Урал.