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21.01.2022 04:53
Рубрика: Общество

Школьников Биробиджана отправили на удаленку из-за COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В столице ЕАО три класса в двух школах закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Дети продолжат учиться в дистанционном режиме, сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии.

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- У всех будут взяты тесты на COVID-19. Руководители образовательных учреждений проводят дезинфекцию помещений, в которых занимались дети, а также в столовой и коридорах, - рассказала начальник управления образования администрации Биробиджана Наталья Еременко.

Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора делают все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в учебных заведениях.

В Еврейской автономии с начала пандемии зарегистрированы 11 996 заболевших коронавирусом. 11 040 человек выздоровели, 647 - скончались. Первым компонентом вакцины привились 63 780 жителей, завершили иммунизацию - 59 708.

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