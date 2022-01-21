В Хабаровске выявили первый случай "омикрона"

В Хабаровском крае впервые зарегистрирован случай заражения новым штаммом COVID-19.

"В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", - сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов с своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в краевом минздраве, пациент - хабаровчанин пожилого возраста. Сейчас он проходит лечение в стационаре. Контактировавшие с ним люди протестированы. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Евгений Никонов напомнил о необходимости соблюдения "противоковидных" мер.

"Даже если штамм "омикрон" будет протекать легче, а этого мы не сможем гарантировать на 100 процентов, в условиях широкого распространения вируса, тяжелых больных существенно меньше не будет. На сегодняшний день на кислородной поддержке 947 человек!" - отметил зампред.