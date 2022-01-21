В Якутии экс-полицейский пойдет под суд за убийство человека на охоте

В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего сотрудника правоохранительных органов, который по неосторожности убил человека.

Согласно материалам дела, 6 ноября прошлого года фигурант и двое его приятелей отправились поохотиться в местность Маган Сысыы. Однако поездка обернулась трагедией.

"Во время охоты обвиняемый проявил преступную небрежность, не удостоверившись в отсутствии людей на линии огня, выстрелил из ружья, попав в своего товарища", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия.

В ближайшее время экс-полицейского ждет суд.