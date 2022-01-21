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21.01.2022 07:20
Рубрика: Происшествия

В Якутии экс-полицейский пойдет под суд за убийство человека на охоте

Текст: Ольга Коваль

В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего сотрудника правоохранительных органов, который по неосторожности убил человека.

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Согласно материалам дела, 6 ноября прошлого года фигурант и двое его приятелей отправились поохотиться в местность Маган Сысыы. Однако поездка обернулась трагедией.

"Во время охоты обвиняемый проявил преступную небрежность, не удостоверившись в отсутствии людей на линии огня, выстрелил из ружья, попав в своего товарища", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия.

В ближайшее время экс-полицейского ждет суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Преступления правоохранителей

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