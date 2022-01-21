В Якутии выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в Республике Саха (Якутия) выявили 859 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале, большинство из них приходятся на Якутск - 678 случаев.

При этом проверили на COVID-19 республиканские лаборатории за сутки 7079 анализов.

Накануне коронавирус был обнаружен у 761 жителя Якутии, 116 из них, в том числе семь детей, поступили на лечение в стационары. В республике фиксируют рост заболеваемости.

Как передает ТАСС, ссылаясь на заявление местных властей, сейчас достигнут максимум выявляемых за сутки случаев за всю пандемию.