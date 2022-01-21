В Приморье шофер автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день

После появления в Сети видеоролика, на котором водитель муниципального автобуса во Владивостоке пожаловался на якобы 15-часовой рабочий день и вызванную этим усталость, прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На записи мужчина утверждает, что он за рулем уже более 15 часов, у него кружится голова, а руководство Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1 не выделяет водителям времени на обед. Также он напомнил о случае, когда уснувший от усталости шофер автобуса, принадлежащего предприятию, врезался в грузовик.

Прокуратура проверит, как руководство ВПОПАТ №1 соблюдает требования трудового законодательства при организации работы водителей, а также выяснит, соответствует ли техническое состояние автобусов нормам безопасности.

В мэрии Владивостока в свою очередь заявили, что нарушений законодательства на автобусном предприятии нет.

"Рабочий день водителей устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом: шоферы могут работать 10-12 часов в день, в зависимости от графика маршрута", - цитирует представителя администрации РИА Новости.

Собеседник агентства признался, что есть практика работы сверх временного норматива, и за эти часы доплачивают. За первые два часа - в полуторном размере, за последующие - в двойном. Зарплата водителей на протяжении двух лет растет, и сейчас в среднем составляет 65-70 тысяч рублей.