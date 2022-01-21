В Приморье впервые встретили детеныша краснокнижного горала

Детеныша редчайшего амурского горала удалось встретить специалистам на территории нацпарка "Земля леопарда", сообщается на сайте резервата.

Пять лет назад в фотоловушки "попадалась" самка горала, через год ее заметили еще раз да еще и с самцом. Теперь же, видимо, мать с детенышем увидел сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Тимофей Петров. Он как раз занимался изучением мест обитаний горалов, работая с фотоловушками на месте, где ранее обнаружил следы этих животных. Дело в том, что горалы предпочитают "ходить в туалет" в одном и том же месте.

"Мне встретилась группа из четырех горалов, один из них - детеныш. Это место, так называемый Олений утес, занимает немало территории в северной части нацпарка, поэтому можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала", - подчеркнул Тимофей Петров.

Теперь можно уверенно говорить, что эти животные размножаются на "Земле леопарда". И их нужно посчитать.

В нацпарке добавили, что последняя попытка найти в Приморье амурских горалов предпринималась в 1978 году. И была безуспешной.

Справка "РГ"

Амурский горал - парнокопытное млекопитающее из подсемейства козлиных семейства полорогих. Считается чрезвычайно редким видом не только в РФ, но и в мире. Занесен в Международную красную книгу. Обитает в основном в юго-восточной части России (Хабаровский и Приморский края), на северо-востоке Китая и Корейском полуострове. Общая численность этих животных науке не известна.