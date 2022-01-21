Бывший полицейский ответит за убийство школьницы, которую сбил своей машиной

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование совершенно дикого уголовного дела бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции N 3 по Советскому району УМВД по Самаре Антона Безчетвертева.

В СК объяснили, что 29 июля 2021 года Безчетвертев ехал на своей Toyota Rav4 и в поселке Петра Дубрава наехал на 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, Безчетвертев ножом нанес несовершеннолетней пять ударов в шею, от которых она скончалась.

Полицейского обвинили в "убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Из-за огромного резонанса уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина расследовалось в центральном аппарате ведомства.

Поначалу полицейский вины не признавал, но во время убийства девочки мужчину увидели местные жители, он пытался скрыться. Весть о жестоком убийстве июльским вечером всколыхнула тихий поселок Петра Дубрава в Самарской области. Неизвестный нанес несколько ножевых ранений в шею 15-летней девочки и бросил тело возле забора одного из частных домов недалеко от дороги.

Следователи нашли подозреваемого по горячим следам. Жительница поселка видела, как незнакомец прижимал девочку к земле, запомнила машину - белую "Тойоту" - и даже номер. Поэтому вычислить его не составило труда.

Предполагаемым убийцей оказался сотрудник полиции 42-летний Антон Безчетвертев. И не просто полицейский, а подполковник, начальник отделения по раскрытию тяжких преступлений в Советском районе Самары.

Об убийствах он знал не понаслышке, был опытным опером, которого уважали коллеги по работе. А дома был примерным семьянином, воспитывающим троих детей. Причем третий малыш в семье родился совсем недавно. Подполковника задержали на следующий день после убийства и тут же уволили из полиции по дискредитирующим обстоятельствам.

Многие соседи даже не верили в то, что Безчетвертев может оказаться убийцей. Говорили, что он всегда откликался на просьбы и никогда даже грубого слова не слышали от полицейского.

Но Безчетвертев сразу частично признал вину. Он рассказывал, что ехал с рыбалки на автомобиле и сбил девушку. До дома не доехал буквально километр. Испугавшись, полицейский решил скрыть факт ДТП и нанес девочке смертельные удары ножом. Затем полицейский поехал к озеру, отцепил прицеп от машины и утопил его. Когда прицеп достали, нашли окровавленную одежду водителя.

А еще после убийства стремительно распространялась информация о том, что у жертвы и задержанного была интимная связь и конфликт, что девочка шантажировала полицейского и это было мотивом убийства. Но следователи все проверили и эти слухи опровергли. На суде, где решался вопрос об аресте, Безчетвертев выглядел адекватным, переживал и плакал, глядя на жену. Супруга отмахивалась от журналистов, отказывалась от комментариев.

Убитая девятиклассница была из обычной семьи, жила с отцом в квартире многоэтажки. Ее мать умерла несколько лет назад, воспитывать девочку помогала сестра отца.