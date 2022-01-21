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21.01.2022 11:03
Рубрика: Происшествия

Под Уфой кондуктор высадил из автобуса ребенка за неоплаченный проезд

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В поселке Михайловке под Уфой кондуктор высадила из автобуса школьницу, которая не смогла оплатить проезд. Ребенку пришлось идти домой пешком. Об этом сообщила в социальных сетях уполномоченный по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина.

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Она разместила обращение матери девочки, в котором женщина написала, что дочь учится в школе в Михайловке Грин, но в тот день, 19 января, из-за нечищенной от снега дороги автобусы там не ходили. Ребенок был вынужден около километра пройти до следующей остановки. Из-за мороза у девочки сел телефон.

- Ее высадили через две остановки, так как она не смогла рассчитаться за проезд. Что за бесчеловечность кондуктора, не понимаю, - написала в сообщении мать девочки.

Ольга Панчихина напомнила, что высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта за безбилетный проезд недопустимо. Это прописано в действующем федеральном законе "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Нарушителям закона грозит штраф: водителю в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

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