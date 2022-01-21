Путин исполнил мечту школьницы из Удмуртии

Мечта школьницы из Удмуртии исполнилась благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Шестиклассница из Алнашского района Елена Жукова отправила письмо на новогоднюю "Елку Желаний". Девочка попросила новый компьютер, необходимый для учебы и дополнительных занятий. Получателем письма школьница указала Главу государства. И вот теперь пришел ответ, а вместе с ним и подарок, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В письме президенту Елена подробно рассказала о себе, об успехах в школе и хобби. Школьница из многодетной семьи - её родители воспитывают пятерых детей. Шестиклассница учится на отлично, больше всего ей нравятся английский язык, математика и баскетбол.

"Когда писала письмо, искренне верила, что моя мечта сбудется. Сейчас могу с уверенностью сказать, что всё задуманное исполняется. Компьютер поможет мне в практике английского языка онлайн, написании проектов, в свободное время буду общаться с друзьями по видеосвязи. Недавно начала заниматься шитьём и бисероплетением, люблю рисовать - буду смотреть видеоуроки, учиться чему-то новому" - рассказала школьница.

У девочки два младших брата, один - первоклассник, второй - воспитанник детского сада. Они тоже получили подарки.

Благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит при поддержке президента России Владимира Путина. В Удмуртии ее устраивают третий год. Загадать желание и отправить его на такую елку может каждый ребенок. Власти республики заявляют, что отвечают на все заявки.