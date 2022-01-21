В Мордовии зарегистрированы первые 15 случаев заражения "омикроном"

В Мордовии зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон": этот диагноз официально подтвердился у 15 человек. За неделю статистика заболеваемости коронавирусом в регионе выросла почти вдвое. Если прежде ежедневно регистрировалось 55-60 новых больных, то сейчас число заражений в сутки перевалило за 100. При этом количество пациентов в стационарах пока остается на прежнем уровне - около 600 человек.

Такие данные прозвучали в пятницу на заседании республиканского оперштаба. По словам главы РМ Артема Здунова, информация о приходе "омикрона" в Мордовию была получена от Роспотребнадзора накануне вечером. Сейчас эпидемиологи отрабатывают круг контактов заболевших, чтобы минимизировать распространение вируса. Изменилась возрастная структура пациентов: большую часть больных COVID-19 сегодня составляют молодые люди от 18 до 49 лет. От 15 до 40 процентов зараженных - дети.

Кроме того, за минувшую неделю почти на 80 процентов выросла статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

В условиях возросшей нагрузки на здравоохранение амбулаторные службы республики переходят на 12-часовой режим работы - с 8.00 до 20.00. А колл-центры с номером "122" будут работать круглосуточно. Их дополнительно усилят 400 сотрудников - из числа врачей, студентов-медиков и старшекурсников медколледжа.

По этому номеру можно будет вызвать врача на дом и получить консультацию. В поликлиниках также заработают многоканальные телефоны. Для аудиоконтроля за амбулаторными больными привлечено 150 студентов старших курсов мединститута.

- Врачи обязательно придут к каждому температурящему пациенту, не нужно ходить в поликлинику - больничный лист будет открыт автоматически в электронном виде, - подчеркнул руководитель регионального минздрава Олег Маркин. Он призвал жителей Мордовии заранее пополнить запас противовирусных лекарств в домашних аптечках.

В регионе продолжается прививочная кампания. На сегодня первым компонентом привито 70,4 процента взрослого населения Мордовии, ведется ревакцинация. На днях в регион прибудет первая партия вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет.