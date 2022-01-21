В Уфе пенсионерка дала отпор грабителю с ножом

В Уфе пенсионерка дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать у нее сумку. Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, инцидент произошел 19 января на улице Менделеева. На видео, которое было опубликовано в Сети, мужчина схватился за сумку проходившей мимо женщины и попытался вырвать. Но пенсионерка не отдала. Женщина крепко держала свою сумку даже после того, как грабитель нанес ей несколько ножевых ранений. Преступник скрылся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника, уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.