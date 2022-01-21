В Уфе власти решили срочно снести ледовые горки из-за коронавируса

Ледовые горки в Уфе будут демонтированы в срочном порядке. Одна из причин - эпидобстановка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В официальном сообщении говорится, что решение принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на горках и соблюдение ими социальной дистанции. К тому же, мероприятия по празднованию Нового года в городе и каникулы у школьников уже завершились.

21 января начнется демонтаж ледовых горок на площади имени Ленина и перед Конгресс-холлом "Торатау", а также на Советской площади. Новогодние городки, праздничные ели и иллюминации начнут убирать с 24 января, уточнили в мэрии.