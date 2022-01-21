Новосибирский школьник выстрелил сверстнику в голову из пневматики

В одной из школ Новосибирского района ученик случайно выстрелил в товарища из пневматического пистолета. Медики диагностировали у ребенка ушибленную травму лобной части, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники медучреждения сообщили об инциденте в полицию. Вместе с тем от законного представителя потерпевшего также поступило заявление о случившемся. Правоохранители изъяли пневматическое оружие и направили его на экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник в правоохранительных органах рассказал "РГ", что пистолет в школу ученик принес с собой. Он утверждает, что нашел спортивное оружие на улице в один из выходных дней.

Проверку начали и в прокуратуре региона. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во время урока физкультуры у пятиклассников. Один из школьников отказался заниматься лыжной подготовкой, однако находился поблизости от одноклассников. При этом он произвел выстрел в сторону детей, катающихся на лыжах. Пуля угодила одному из ребят в голову.

В прокуратуре намерены оценить соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите прав ребенка. Кроме того, ведомство взяло на контроль проведение проверки со стороны правоохранительных органов.