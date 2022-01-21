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21.01.2022 10:35
Рубрика: Власть

Районы Новосибирской области бесперебойно снабжают углем

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области созданы необходимые запасы топлива, снабжение жителей углем стабильное и без перебоев. Это особо подчеркнул глава региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Каргатский район.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Здесь губернатор проконтролировал наличие и доступность топлива для жителей области. На выездном совещании по обеспеченности углем на отопительный период 2021-2022 годов министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов доложил, что снабжение углем осуществляется устойчиво, несмотря на сложности с поставками для коммунальных предприятий и населения, возникшие в конце прошлого года в связи с ростом цен на мировых рынках на энергетические угли. По словам министра, все коммунальные источники тепловой энергии обеспечены этим видом топлива. Ограничений теплоснабжения по причине отсутствия топлива в регионе не было.

Фото: Татьяна Кравченко
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Директор "Новосибирской топливной корпорации" Олег Нам сообщил, что проблемы прошлой осени, в первую очередь, были связаны с недопоставкой вагонов собственниками подвижного состава. Губернатор напомнил, что это удалось решить с помощью "коммунальных экспрессов" - правительство Новосибирской области специально договаривалось с "Российскими железными дорогами" о формировании поездов для доставки угля из Кузбасса в Новосибирскую область.

Олег Нам также подчеркнул, что благодаря региональному правительству существенно снижена дебиторская задолженность предприятий ЖКХ.

В пресс-службе областного правительства отметили, что для стабилизации ситуации с поставками топлива и погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы из регионального резервного фонда в октябре-декабре 2021 года органам местного самоуправления предоставили господдержку в размере 711 миллионов рублей. Общая сумма господдержки муниципальных образований, районов и городских округов в 2021 году составила 3,65 миллиарда рублей.

Текущие запасы топлива в муниципальных районах Новосибирской области составляют 78 тысяч тонн - это запас на 33 дня.

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