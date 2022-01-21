Томский врач рассказала о пугающей особенности "омикрона"

Томский врач Татьяна Вунукайнен рассказала об особенности нового штамма коронавирусной инфекции, которая тревожит медиков.

- По опыту других стран мы понимаем, что течение заболевания будет отличаться от дельта-штамма, - заявила заведующая отделением клинической фармакологии горбольницы №3 Татьяна Вунукайнен. - Скорее всего, это будет связано с тем, что он больше сохраняется в верхних дыхательных путях. Мы предполагаем, что возможно будет меньше тяжелых пневмоний. Но у "омикрона" есть одно важное отличие, которое нас на самом деле пугает. Один заболевший "омикроном" человек может заразить в десять раз больше людей, чем болеющий дельта-штаммом.

По словам Вунукайнен, антитела, имеющиеся у уже переболевших COVID-19 пациентов, могут не защитить их от новой инфекции.

Медик прогнозирует, что уже в ближайшее время нагрузка на здравоохранение значительно возрастет.