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21.01.2022 16:18
Рубрика: Общество

Умерла солистка Красноярского театра оперы и балета Ольга Ушакова

Текст: Дмитрий Машуков

В Красноярске скоропостижно скончалась певица Ольга Ушакова - солистка театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. О смерти артистки сообщили без указания причин коллеги. Сегодня коллектив, родные и близкие простились с ней.

Ольга Ушакова умерла 18 января. В Красноярском театре оперы и балета она служила почти два десятилетия, дебютировав с партией Сюзанны в опере Моцарта "Свадьба Фигаро". Исполнила партию Суламифи в премьере оперы "Царица Савская" Гольдмарка на сцене Сеульского центра искусств, партии Виолетты в опере Верди "Травиата" и Мюзетты в опере Пучини "Богема" во время гастролей по городам Великобритании. В репертуаре Ольги Ушаковой также - партии Марии в опере Доницетти "Дочь полка", Джильды в опере Верди "Риголетто", Донны Анны в "Дон Жуане" и другие.

Ольга Ушакова родилась в хакасском городе Сорске. Окончила Красноярскую академию музыки и театра, откуда еще студенткой была приглашена в краевую филармонию. С 2003 года была солисткой театра оперы и балета.

В театре рассказали, что артистка останется в памяти коллег светлой, улыбчивой и оптимистичной, бесконечно любящей свою работу.

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