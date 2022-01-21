В Красноярском крае при столкновении автобусов пострадали девять человек

В селе Богучаны Красноярского края произошла дорожная авария с участием двух пассажирских автобусов.

В результате ДТП пострадали девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Автобусы столкнулись на пересечении улиц Ленина и Джапаридзе. По предварительным данным, в одном из них ехали 35 человек, в другом - 15. Травмы получили девять пассажиров, в том числе 11-летний ребенок. Пятеро пострадавших госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.