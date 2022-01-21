В Кемеровской области из-за "омикрона" введут особые режимы работы

На 14-дневный вахтовый режим изоляции с 1 февраля перейдут стационарные социальные учреждения Кузбасса. А образовательным организациям рекомендовано подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение.

По распоряжению губернатора Кемеровской области подготовиться к переходу на особый режим работы обязаны руководители домов престарелых и инвалидов, детских интернатов, хосписов, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц, психоневрологических диспансеров, отделений паллиативной помощи, а также домов ребенка и домов-интернатов для детей с ментальными нарушениями. Задача - минимизировать риски распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Кроме того, с 1 февраля решено приостановить деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. А работодателям предложено перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников и всех работников в возрасте 60 плюс.

Учреждениям образования, включая профессиональное и дополнительное, в случае ухудшения санэпидситуации придется подготовиться к организации учебного процесса с применением электронных средств и дистанционных технологий.

По официальным данным, пока новый штамм "омикрон" в регионе не выявлен. Но каждый день появляется свыше трехсот заболевших COVID-19. По данным штаба, с начала пандемии в Кузбассе выявлено 90,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. 83 тысячи человек выздоровели, 1825 скончались.