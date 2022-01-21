В Норильске два человека погибли при столкновении трех иномарок

Сотрудники ГИБДД и следователи работают на месте дорожной аварии в Норильске, где столкнулись три автомобиля.

ДТП произошло в 13 часов 40 минут местного времени на 11 километре автодороги "Норильск-Талнах". Два человека погибли, один госпитализирован, сообщили сегодня в управлении МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, водитель Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Renault Logan и 20-местным микроавтобусом Mercedes без пассажиров. Водитель и пассажир французского автомобиля скончались на месте, водитель японской иномарки доставлен в больницу, в микроавтобусе пострадавших нет.