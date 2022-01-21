В Новосибирске открыли памятник главному обвинителю Нюрнбергского процесса от СССР Роману Руденко

В Новосибирске установили бюст Романа Руденко, выдающегося государственного деятеля советской эпохи, который в течение 27 лет, с 1953 по 1981 год, возглавлял Генеральную прокуратуру СССР. Но мировую известность Роман Руденко получил, став участником одного из важнейших событий 20 века: именно он в 1945-46 годах был главным обвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе, разоблачая преступления фашизма.

Памятная скульптура появилась у здания управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. Авторы бюста - новосибирские скульпторы Павел Марков и архитектор Максим Салахов - изобразили Романа Руденко, как в кинохрониках Нюрнберга. На его служебном кителе еще нет звезды Героя Социалистического труда - это звание Генеральному прокурору СССР было присвоено только в 1972 году. Открытие бюста в Новосибирске приурочили к 300-летию образования российской прокуратуры - надзорный орган отметил юбилей 11 января 2022 года.

В церемонии открытия памятника Роману Руденко приняли участие первые лица региона, а также заместитель Генерального прокурора России по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Демешин.

- Доводы его выступления на Нюрнбергском процессе легли в основу признания агрессивной войны тягчайшим преступлением. Люди восприняли речь Руденко так, как будто он говорил не только от лица СССР, а от их имени, от всего человечества, - подчеркнул Дмитрий Демешин, возложив цветы к постаменту.

Спустя почти 80 лет, казалось бы, побежденный нацизм продолжает отравлять умы - чтобы противостоять этой заразе, нужно использовать любой повод. Напомнить о мировом трибунале - одна из целей инициаторов установки бюста Генпрокурору СССР. Но участники церемонии говорили не только о величайшем в истории человечества судебном процессе, и не только о заслугах Романа Руденко. Было сказано и о том, что сейчас как никогда важно защищать историю нашей страны, сохранять историческую память - в том числе, память о героях, без которых не бывает истории.

Фото: предоставлено прокуратурой Новосибирской области

У инициативы установки памятника, с которой выступила прокуратура, были и противники. Действительно, в биографии Романа Руденко есть факты, которые дают повод рассуждать о его роли в сталинских репрессиях. Но при этом нельзя забывать, что он принимал активное участие и в реабилитации незаконно осужденных. А главное - память об исторической эпохе складывается из памяти о конкретных людях. И 40-е годы мы всегда будем помнить, прежде всего, как время великой войны и великой Победы, значение которой весь мир осознал на Нюрнбергском процессе благодаря советскому прокурору Руденко.

Комментарий

Александр Звягинцев, сенатор Международной ассоциации прокуроров:

- Меня часто спрашивают, почему я на протяжении многих лет занимаюсь историей Нюрнбергского процесса, почему эта тема не отпускает меня. Наверное, мне очень повезло, потому что начиная с середины семидесятых годов прошлого века довелось быть знакомым с Главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе Романом Андреевичем Руденко, встречаться с ним, слушать его выступления, в том числе и воспоминания о работе Суда народов.

Юноша из многодетной крестьянской семьи, Руденко прошагал все нелегкие ступеньки прокурорской карьеры. За год до войны освобожденный от должности прокурора Сталинской (ныне Донецкой) области и чудом избежавший репрессий, он в первые же дни войны стал проситься на фронт. Во время войны начинается его стремительный рост. Он фактически руководил следственной работой на Украине, которая вслед за войсками собирала доказательства фашистских злодеяний. В 1943 году он уже был прокурором Украины. Не понаслышке зная, что такое - злодеяния нацистов, он в качестве обвинителя участвовал в Московском процессе, проходившим в июне 1945 года.

Выступления Руденко в Нюрнберге были убедительными, яркими, юридически выверенными, доказательными и резонансными. Он не просто обвинял - он сумел подняться до философских высот осмысления мировой трагедии. Разоблачал глубинную сущность нацизма, людоедские планы уничтожения целых государств и народов, непреходящую опасность идей национального превосходства.

Доводы Главного советского обвинителя легли в основу признания агрессивной войны тягчайшим преступлением. Во многом благодаря Нюрнбергскому процессу был сформирован принцип уголовной ответственности физических лиц, а именно - должностных лиц государств, совершивших международное преступление. Принцип этот прочно вошел в современное международное право. В 1968 году Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества

Деятельность Международного военного трибунала нередко называют "нюрнбергским эпилогом". В отношении казненных главарей Третьего рейха и распущенных преступных организаций эта метафора вполне оправданна. Но зло, как видим, оказалось более живучим, чем многим это представлялось тогда, в 1945-1946 годах, после великой Победы. Поэтому было бы непростительной и роковой ошибкой считать, что история национал-фашизма прервется со смертью последних военных преступников. События наших дней, в том числе, в соседних с Россией странах, это подтверждает.

Нам есть еще о чем писать и говорить. Надо доводить до людей то, что было сделано нашей страной во время Второй мировой войны и после нее, что было пережито, через какие испытания прошла наша Родина. Тому, кто забыл, - напомнить, Тому, кто не знает, - рассказать. Именно поэтому так важно сейчас оживить в памяти народов подлинную историю и Второй мировой войны, и Нюрнбергского процесса - и постоянно поддерживать огонь этой свечи разума и справедливости.