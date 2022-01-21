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21.01.2022 13:13
Рубрика: Происшествия

В Сибири чиновники природоохраны пойдут под суд за взятки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителя и инженера отдела лесных отношений министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Чиновников обвиняют в получении взяток, сообщили в региональном СК.

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По материалам дела, обвиняемые получили в качестве взяток от лесопользователей свыше 1,6 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение фигуранты должны были обеспечивать победу предпринимателей в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений и их отвод в удобных для промышленников местах. Также чиновники обещали "не замечать" нарушений лесного законодательства.

Как считают следователи, сотрудники министерства и между собой наладили коррупционные отношения. В частности, инженер отдела лесных отношений передал начальнику мзду за отказ от привлечения его к ответственности за нарушение трудовой дисциплины и общее покровительство по службе.

Один из обвиняемых по решению суда на время следствия был заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. На их имущество общей стоимостью более 7,5 миллиона рублей также наложен арест. Вины фигуранты дела не признают. В ближайшее время материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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