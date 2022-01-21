Бастрыкин поблагодарил Беглова за сотрудничество

Председатель СК России Александр Бастрыкин поблагодарил губернатора Петербурга Александра Беглова за сотрудничество, в частности, за обеспечение условий для качественной работы следственных подразделений.

Так, на днях в новое здание переехали специалисты из Следственного отдела Московского района Северной столицы. Ранее новоселье отпраздновали отделы СК в Адмиралтейском и Курортном районах.

Также из бюджета Петербурга выделяются средства на ремонт зданий регионального ГСУ и закупку нового оборудования.

В прошлом году распахнул свои двери Пансион воспитанниц СК России. И хотя учреждение еще очень молодое, оно уже получило множество позитивных отзывов. Реализуется этот проект совместно со Смольным.