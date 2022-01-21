Детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о приеме кино- и видеоработ

В Петербурге V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о начале приема новых кино- и видеоработ от юных кинематографистов.

Девиз фестиваля - "Дети снимают кино для детей!" Ребята (возраст - до 18 лет) создают фильмы, телепрограммы, клипы, могут попробовать себя в качестве сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров, кинооператоров, монтажеров, гримеров, осветителей. Все участники получают подарки. А по итогам голосования победителю будет вручен приз зрительских симпатий.

В программе - мастер-классы, творческие встречи, воркшопы, гала-концерт, дефиле по красной дорожке, премьеры фильмов, чествование лауреатов. Проходить они будут в Доме кино, Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и на других площадках города c онлайн-вещанием на YouTube. Кинофестиваль посетят артисты Валентина Панина, Самвел Мужикян, Сергей Рост, Анастасия Мельникова, оператор Виктор Гончар, продюсер, актер, сценарист Вадим Карев и другие кинематографисты.

Кинофестиваль Cinema Kids состоится 13 - 17 апреля 2022 года в Петербурге. Участие в нем бесплатное (очное и заочное). Заявку надо отправить на почту cinema.deti@gmail.com.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), Международной киношколы Синема, кинокомпании "Триикс Медиа", Театральной корпорации "Кот Вильям". Президент - член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей Щеглов.