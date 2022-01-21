Детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о приеме кино- и видеоработ

Новости

Кабмин направит 17,3 млрд на зарплаты почти 25 тысяч новых медработников 14:34
Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от COVID-19 14:27
Рябков: Россия не боится США 14:22
ЦБ продлил поддержку льготного кредитования малого и среднего бизнеса 14:22
Производство реактивных систем залпового огня модернизируют 14:14
"Витебская снежинка" закружит в ритмах танцев более 550 международных пар 14:01
Сергей Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном 13:38
В Подмосковье обновлен максимум по числу заболевших за все время пандемии 13:25
Песков: Инициатива о переговорах РФ и Украины в Турции официально не обсуждалась 13:17
Песков не исключил переноса даты Послания из-за "омикрона" 13:16
Аромат DKNY вдохновил ресторан Touch на особый десерт 13:15
На БАМе военные железнодорожники используют снегоболотоходы "Алеут" 13:15
Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве 13:12
Песков заявил об эффективности "Спутник V" против "омикрона" 13:08
Песков: В Кремле знали, что Блинкен не привезет в Женеву ответы на инициативу РФ 13:07
Песков: Надеемся, ВОЗ признает "Спутник V" в обозримой перспективе 13:06
Умер легендарный певец и актер из "Бойцовского клуба" Мит Лоуф 13:06
Песков: Путин и Собянин не обсуждали возможность локдауна в Москве 13:04
Вирусолог считает "омикрон" не последним штаммом коронавируса 13:00
Шойгу поздравил Инженерные войска с профессиональным праздником 12:59
Доля "омикрона" в заболеваемости COVID-19 в России выросла до 47,7% 12:55
Следствие настаивает на аресте замглавы Минтранса Токарева 12:55
МИД: Франция и ФРГ не хотели бы приглашать США в нормандский формат 12:51
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина 12:48
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 13:43
Рубрика: Культура

Детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о приеме кино- и видеоработ

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о начале приема новых кино- и видеоработ от юных кинематографистов.
Фото: Пресс-служба кинофестиваля Cinema Kids Фото: Пресс-служба кинофестиваля Cinema Kids
Фото: Пресс-служба кинофестиваля Cinema Kids

Девиз фестиваля - "Дети снимают кино для детей!" Ребята (возраст - до 18 лет) создают фильмы, телепрограммы, клипы, могут попробовать себя в качестве сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров, кинооператоров, монтажеров, гримеров, осветителей. Все участники получают подарки. А по итогам голосования победителю будет вручен приз зрительских симпатий.

Фото: предоставлено пресс-службой TheatreHD
В Петербурге в кино покажут семейную сагу Тома Стоппарда "Леопольдштадт"

В программе - мастер-классы, творческие встречи, воркшопы, гала-концерт, дефиле по красной дорожке, премьеры фильмов, чествование лауреатов. Проходить они будут в Доме кино, Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и на других площадках города c онлайн-вещанием на YouTube. Кинофестиваль посетят артисты Валентина Панина, Самвел Мужикян, Сергей Рост, Анастасия Мельникова, оператор Виктор Гончар, продюсер, актер, сценарист Вадим Карев и другие кинематографисты.

Кинофестиваль Cinema Kids состоится 13 - 17 апреля 2022 года в Петербурге. Участие в нем бесплатное (очное и заочное). Заявку надо отправить на почту cinema.deti@gmail.com.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), Международной киношколы Синема, кинокомпании "Триикс Медиа", Театральной корпорации "Кот Вильям". Президент - член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей Щеглов.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля Cinema Kids
В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
Рябков: Россия не боится США
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина
Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения
10 книг нон-фикшн, которые будем читать в 2022 году
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?