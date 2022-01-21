Фото: На Финском заливе в Ленобласти появились ледовые "вулканы"

В Ленинградской области на Финском заливе у Шепелевского маяка треснувший лед образовал необычные "вулканы".

Как сообщают очевидцы, впечатляет не только их вид, но и сам процесс образования. Лед потрескивает, вода булькает, и все это похоже на рождение Чужого из популярного фантастического фильма.

Однако специалисты объясняют необычное природное явление просто: ледовые "вулканы" появляются над большими валунами, лежащими на дне. При высоком уровне воды камни незаметны, но когда он падает, лед над валунами не выдерживает и трескается, образуя "кратер".