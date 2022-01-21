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21.01.2022 11:52
Рубрика: Общество

Фото: На Финском заливе в Ленобласти появились ледовые "вулканы"

Текст: Марина Ледяева

В Ленинградской области на Финском заливе у Шепелевского маяка треснувший лед образовал необычные "вулканы".

Фото: iStock
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Как сообщают очевидцы, впечатляет не только их вид, но и сам процесс образования. Лед потрескивает, вода булькает, и все это похоже на рождение Чужого из популярного фантастического фильма.

Однако специалисты объясняют необычное природное явление просто: ледовые "вулканы" появляются над большими валунами, лежащими на дне. При высоком уровне воды камни незаметны, но когда он падает, лед над валунами не выдерживает и трескается, образуя "кратер".

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