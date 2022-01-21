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21.01.2022 11:15
Рубрика: Происшествия

Инженер по безопасности метро Петербурга отправлен под домашний арест

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Трое подозреваемых по делу о крупном мошенничестве в петербургском метрополитене проведут два месяца под домашним арестом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Красногвардейский суд запретил бывшим сотрудникам ООО "Альтернатива" и ГУП "Петербургский метрополитен" выходить за пределы жилого помещения. Покидать квартиры фигуранты преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, могут только в случае выхода к следователю и в суд, а также в случае посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований. Кроме того, они не смогут общаться по данному делу с кем бы то ни было, кроме адвокатов, использовать любые средства связи, включая интернет.

В числе подозреваемых - главный инженер службы пожарной безопасности городского метрополитена, он также отправится под домашний арест.

Фигуранты были задержаны 18 января по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в августе 2017 года они реализовали преступную схему, при которой путем предоставления подложных документов завысили начальную (максимальную) цену контракта на оказание услуг по независимой оценке пожарных рисков объектов городского метрополитена на сумму более 65 миллионов рублей. Затем подозреваемые распорядились полученной суммой по собственному усмотрению.

Следствие ходатайствовало об их заключении под стражу. Защитники и обвиняемые просили изменить меру пресечения на залог либо запрет определенных действий. Защита указывала на то, что подозреваемые не собираются скрываться и выражают желание сотрудничать со следствием. Но суд всем отказал, избрав домашний арест.

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