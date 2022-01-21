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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
13:10 21.01.2022

Исследование: Собственники жилья отказывают большинству арендаторов

В Петербурге и Москве на фоне заметного роста цен на съемное жилье рантье сильно ужесточили требования к потенциальным арендаторам. В столице отказывают 70 процентам соискателей, в Петербурге под требования собственников жилья не подходят 57 процентов желающих снять квартиру, сообщает сервис ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

Фото: iStock
Петербургу предрекли рост цен на недвижимость до 230 тысяч за "квадрат"

Сейчас в Москве снять однокомнатную квартиру можно за 48,7 тысячи рублей в месяц. Рост за год составил 27 процентов, в Петербурге цены увеличились на 28 процентов и достигли 31,5 тысячи рублей за однушку. Еще год назад за такие деньги в Северной столице можно было снять комфортную "двушку".

Эксперты считают, что причин роста цен на съемное жилье две. В первую очередь, это изменение условий программы льготной ипотеки. В Петербурге и Москве приобрести квартиру стояло сложнее из-за роста цен на квадратный метр и увеличение процентных ставок. Соответственно, те, кому не хватило средств на ипотеку, стали снимать жилье. Вторая причина - возвращение в столицы работников сферы услуг, которые в 2020 году уехали в родные регионы на фоне пандемии. Спрос на жилье вырос, а предложение - упало.

Легче всего, говорят авторы исследования, заселиться в съемную квартиру одинокому человеку. Договор с собственником имеют шанс заключить 41 процент соискателей. Если квартиру собираются снимать двое, то процент одобрения падает до 38. Троих квартиросъёмщиков рантье одобряют лишь в 21 проценте случаев, а если число проживающих четверо и выше, то шанс заключить договор имеют не более 15 процентов соискателей.

Если потенциальный арендатор сообщает, что у него есть домашнее животное, то пускают его в квартиру лишь в 33 проценте случаев.

В Москве до четверти всех арендаторов - это семьи с детьми. В Петербурге детей воспитывают 15-20 процентов от общего числа снимающих жилье. При этом снять квартиру с ребенком очень непросто. С одним ребёнком одобрение получают 40 процентов соискателей, с двумя - 31, с тремя - 29 процентов.

По оценкам экспертов, сложнее всего снять квартиру в спальных районах, там отказов больше всего. А вот в центре или пригородных районах собственники недвижимости оказываются более лояльны.

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