Космодром Плесецк войдет в зону промышленного туризма

В Архангельской области определили семь "флажковых" территорий для развития туризма. В список главных туристических зон попали те районы Поморья, где сегодня сконцентрированы основные ресурсы для приема гостей.

Учитывалась также востребованность этих территорий у туристов, присутствие на них инициативного бизнеса, готового инвестировать средства в развитие инфраструктуры, заинтересованность местных органов власти и общественности.

В итоговом списке - "Большой Архангельск" (так называют северную агломерацию, в которую входят столица Поморья, Северодвинск и Новодвинск) и Центр лыжного спорта "Малиновка", объединяющий на юге Архангельской области ресурсы Вельского и Устьянского районов, Плесецкий район, на территории которого расположены космодром и Кенозерский национальный парк.

В список приоритетных территорий вошли также Каргополье, Онежское Поморье и Северное Трехречье с центральной точкой в Сольвычегодске (это вотчина купцов Строгановых).

Особое внимание будет уделяться и восточным территориям региона - Пинежскому и Мезенскому районам. Именно здесь в труднодоступных деревнях и селах наиболее сохранилась самобытная культура Русского Севера, давшая России святого праведного Иоанна Кронштадтского, писателя Федора Абрамова, звонаря-виртуоза Ивана Данилова.

В правительстве региона сегодня разрабатывают пакет документов для мастер-планирования этих туристских территорий. "По каждой нам необходимо представить детальную информацию, включая описание туристического потенциала с приложением карты с выделенными границами земельных участков", - пояснила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

Для привлечения средств федерального бюджета планируется подписание соглашения между правительством Архангельской области и корпорацией "Туризм. РФ".

Одновременно в регионе формируется стратегия промышленного туризма с 2022 по 2025 годы. Основные акценты будут сделаны на развитии наиболее привлекательных зон промышленного туризма, к которым относятся центр атомного судостроения в Северодвинске и космодром Плесецк.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.