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21.01.2022 10:48
Рубрика: Происшествия

Вологодских "черных риелторов" осудили за убийства пенсионеров

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Вологодский областной суд вынес приговор группе "черных риелторов". Они получили от трех с половиной лет до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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В группу входили четыре человека: три мужчины,1973, 1972, 1964 годов рождения, и 49-летняя женщина. Обвиняемые нашли двух одиноких пенсионеров и застрелили их в собственных квартирах. Потом расчленили и закопали тела на территории Вологодского района. Забрали паспорта, чтобы использовать при продаже жилья. Со счетов одного мужчины сняли более полутора миллиона рублей. Но не довели до конца свои преступные планы. Их вычислила и задержала полиция.

В отношении "черных риелторов" возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Им инкриминировали 11 преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и порядка управления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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