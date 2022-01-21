В Архангельске из-за пожара в хостеле эвакуировали студентов

В Архангельске 70 студентов, живущих в хостеле Северного государственного медицинского университета, накануне вечером вынуждены были покинуть здание после сообщения о пожаре.

- На центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения главного управления МЧС России по Архангельской области поступил сигнал о пожаре в четырехэтажном хостеле Северного государственного медицинского университета, расположенном по адресу Набережная Северной Двины, 139. В здании сработала пожарная сигнализация и голосовое оповещение, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации ведомства, на место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. До прибытия специалистов пожар удалось остановить - горящие вещи в помещении прачечной при помощи двух огнетушителей потушил охранник. Спасатели проверили здание, и вскоре все студенты смогли вернуться в свои комнаты. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России.

Отметим, что это второй пожар в СГМУ - неделю назад, 13 января, возгорание произошло в одной из аудиторий университета, в результате чего пришлось эвакуировать всех студентов.