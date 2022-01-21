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21.01.2022 14:43
Рубрика: Общество

В капелле Петербурга пройдет светозвуковое представление о блокаде

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В день освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге пройдет молодежная акция памяти "900 дней и ночей". Во дворе Государственной академической капеллы 27 января состоится интерактивное светозвуковое представление.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб"

Как сообщают в правительстве города, оно воссоздаст атмосферу блокадных дней. На фасаде здания капеллы будут демонстрировать кадры кинохроники. Представление обещают повторять каждые полчаса с 15.00 до 20.00.

Кроме того, во дворе капеллы разместятся масштабные декорации и макеты военных объектов, созданные в центре городских волонтеров Петербурга. Военный врач в палатке будет показывать, как в сложнейших условиях медики Великой Отечественной делали перевязки раненым. Поисковые отряды представят выставку находок, которые они обнаружили на полях сражений тех лет.

Памятная акция "900 дней и ночей" пройдет в Петербурге уже в шестой раз. Капелла стала местом ее проведения, поскольку ленинградские музыканты тоже внесли свой вклад в Победу. В трудные блокадные дни они выходили на сцену и выступали в холодных залах. Это давало жителям города веру в скорый прорыв блокады.

Вечером 27 января капелла также представит литературно-музыкальную композицию на основе песен военных лет и творчества поэтов-фронтовиков.

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