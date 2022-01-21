В Петербург первую партию вакцины от COVID-19 для детей завезут 23 января

В воскресенье, 23 января, в Северную столицу завезут первую партию вакцины "Спутник-М" для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Первая партия будет незначительной - менее 3 тысяч доз. Вакцину будут развозить в детские поликлиники. Сейчас идет процесс дооборудования кабинетов - холодильниками, укладками для оказания неотложной помощи, компьютерами, чтобы информация была быстро передана в банк данных. В дальнейшем, когда вакцина будет поступать в город регулярно и ее будет достаточно много, возможно, встанет вопрос об организации прививочных пунктов в школах.

Дмитрий Лисовец напомнил, что вакцинация - сугубо добровольная, с письменного согласия родителей (дети в возрасте от 15 лет могут принять решение самостоятельно).

Вакцинация от других инфекций временно приостанавливается.