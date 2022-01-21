В Петербурге пенсионер ранил работника автосервиса из пистолета

В Петербурге 77-летний житель города выстрелил в работника автосервиса из травматического пистолета.

Инцидент произошел утром пятницы около Хасанского рынка в Красногвардейском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД региона.

Полицейские, приехавшие по вызову, задержали пенсионера, который объяснил свой поступок плохим качеством обслуживания. В ходе конфликта он ранил 59-летнего работника в руку, сообщают правоохранители.

Потерпевшему оказана медицинская помощь. С нарушителем разбирается полиция.