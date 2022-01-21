В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова своим постановлением ввела в городе запрет на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Как указано в постановлении, запрет вводится "в связи с глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон".

С 21 января до особого распоряжения в медицинских организациях всех форм собственности запрещается проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослых и детей. Документ затрагивает медосмотры несовершеннолетних детей, детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях и принятых под опеку.

Кроме того, приостановлена плановая медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. Исключение сделано для больных с заболеваниями, при которых отсрочка в оказании медицинской помощи может повлечь ухудшение здоровья и угрозу жизни.

В то же время будут работать частные клиники, не имеющие пациентов, обслуживаемых по полису ОМС, стоматологические кабинеты и женские консультации. Такие виды профосмотров, как предрейсовые, предсменные и тому подобные, будут проводиться в полном объеме.