207 отелей и санаториев Крыма поучаствуют в пятом этапе программы кешбэка

В стартовавшем 18 января пятом этапе программы стимулирования внутреннего туризма поучаствуют 170 крымских отелей и 37 санаториев. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Участниками третьего и четвертого этапов программы кешбэка в Крыму стали более 140 средств размещения, в том числе порядка 20 санаториев. А уже в первые дни продаж в рамках пятого этапа полуостров вошел в число лидеров по объемам продаж. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), третье место в общем рейтинге разделили отдых в Крыму и горнолыжные туры на курорты России (с долей в продажах туркомпаний от 6 до 14 процентов).

- Мы фиксируем растущий устойчивый спрос на участие в программе туристического кешбэка со стороны бизнеса, гостей и жителей Крыма, - констатировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Сейчас общее число участников - средств размещения - выросло в 2,6 раза в сравнении с первым этапом программы. И количество вовлеченных в программу отелей и санаториев будет только расти. Для Крыма участие в туристическом кешбэке крайне интересно, поскольку это позволяет активизировать сезон оздоровления.

Начавшийся 18 января 2022 года пятый этап продаж путевок в российские отели продлится до 12 апреля. Забронировать отдых можно до 30 апреля. Для получения кешбэка перед оплатой надо зарегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности платежной системы "Мир". Максимальная сумма кешбэка за одну оплату - 20 тысяч рублей - придет в течение пяти дней с момента оплаты. Получить субсидию можно неограниченное число раз. Условие - поездки или проживание в гостинице должны занимать не менее двух ночей.