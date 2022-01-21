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21.01.2022 10:27
Рубрика: Власть

Астраханские поликлиники перевели на экстренный режим работы

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Оперативный штаб под руководством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в связи с резким скачком заболеваемости коронавиурсом в регионе принял комплекс срочных мер по организации региональной системы здравоохранения.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как сообщает пресс-служба главы региона, принято решение по переводу амбулаторных медучреждений на экстренный режим работы: дополнительно привлекаются терапевты, за интенсивною работу врачам устанавливаются компенсирующие выплаты. Кроме этого, формируются бригады из ординаторов медуниверситета и старшекурсников медколледжа для обслуживания вызовов на дому, доставки медикаментов и работе в колл-центрах. Они собирают жалобы, анамнез, занимаются маршрутизацией пациентов. К этой деятельности также будет привлечено около 700 волонтеров.
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Неотложки при поликлиниках, в том числе в районных больницах, переводятся в две смены, работать на выездах будут 48 автомобилей. В центр медицины катастроф и скорой медпомощи дополнительно привлекут 25 ординаторов и 25 водителей. Также будет увеличено число телефонных линий и персонал для работы колл-центра "122".

Следующим этапом будет перевод на круглосуточных режим лабораторий, выполняющих тесты на COVID-19. Глава региона также поручил контролировать стоимость таких исследований в частных клиниках.

По информации областного минздрава, в регионе сформирован запас медикаментов для пациентов с COVID-19, достаточный на 3-4 месяца: противовирусные, антибактериальные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и глюкокортикоиды. Открыты ковид-центры в Астрахани: на базе центра общественного здоровья и в поликлинике №10 и в районах области: Володарской, Икрянинской, Ахтубинской, Енотаевской, Камызякской и Красноярской больницах. На базе ОДКБ им. Н. Селищевой будет развернут детский ковидный госпиталь на 50 коек.

Врачи узких специальностей будут обслуживать пациентов с неинфекционными заболеваниями на дому. Помощь беременным женщинам будет организована в "опорных" женских консультациях.

"Медики напоминают астраханцам о необходимости вакцинации и ревакцинации. На сегодняшний день это единственный эффективный способ сохранить жизнь и здоровье", - отмечается в сообщении пресс-службы главы региона.

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