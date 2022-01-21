Двоих жителей Кущевской задержали по подозрению в убийстве и разбое

В станице Кущевской задержали двоих молодых людей 18 и 19 лет, которых подозревают в убийстве местного жителя, а также похищении двух женщин и угоне их автомобиля. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, установить причастность парней к преступлениям удалось благодаря следователю-криминалисту.

Тело 49-летнего мужчины обнаружили в Кущевской на одном из пустырей 9 января. СК сразу возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть". Двоих подозреваемых нашли быстро.

- Со слов подозреваемых, вечером 8 января они пришли домой к 49-летнему местному жителю в один из домов, расположенных по улице Краснопартизанской в станице Кущевской. Там у 19-летнего фигуранта на бытовой почве произошел конфликт с хозяином домовладения. В ходе ссоры оба фигуранта нанесли оппоненту не менее четырех ударов деревянными палками по различным частям тела, в том числе в область головы, от которых потерпевший скончался, - говорится в сообщении следственного ведомства.

После этого подозреваемые вынесли мужчину на пустырь неподалеку от дома и скрылись. Пока шло следствие, выяснилось, что оба молодых человека причастны и к другим преступлениям. В мае 2020 года они совершили разбойное нападение на мать и дочь, которые тоже живут в станице Кущевской, похитили их, а потом угнали их автомобиль.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и степень вины задержанных, возбуждены уголовные дела. Обоим парням избрали меру пресечения.