Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета от коронавируса. В их число вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

"По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла - 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)", - сообщила Татьяна Голикова.

К 80% коллективного иммунитета приблизились Мурманская, Липецкая, Пензенская, Орловская, Калининградская и Московская области, а также Республика Тыва.

В целом по России уровень коллективного иммунитета за неделю вырос с 63,7% до 64,4%.

Как подчеркнула Татьяна Голикова, в стране интенсивно распространяется штамм "омикрон", который, скорее всего, будет доминирующим.

"Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", - добавила вице-премьер.